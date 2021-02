13 febbraio 2020 – Milan-Juventus 1-1: andata della semifinale di Coppa Italia

13 febbraio 2020 – Milan-Juventus 1-1

Esattamente un anno fa il Milan pareggiava 1-1 la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Al gol di Ante Rebic al 61′ rispose Cristiano Ronaldo su calcio di rigore molto dubbio fischiato da Valeri al 91′ per un fallo di mano di Calabria. In precedenza le ammonizioni di Castillejo e Ibrahimovic, i quali diffidati saranno costretti a saltare la gara di ritorno, e l’espulsione di Theo Hernandez per doppio giallo. Il ritorno si giocò a giugno dopo il lockdown e terminò 0-0 all’Allianz Stadium.