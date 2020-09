12 settembre 1962: goleada del Milan per 8-0 con 5 gol di Altafini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 12 settembre di 58 anni fa, il Milan vinceva in casa per 8-0 in Coppa Campioni contro l’Union Luxembourg.

Era l’andata dei sedicesimi di finale di quell’edizione. Davanti a quasi 26.000 spettatori i rossoneri di Nereo Rocco strapazzarono gli uomini di Bill Berry con una goleada clamorosa. Grande protagonista di quel match fu Josè Altafini autore di ben 5 marcature. Andarono a segno anche Gianni Rivera con una doppietta e Germano de Sales. Il ritorno giocatosi nel piccolo paese lussemburghese vide sempre il Milan vincere nettamente con uno 0-6. È l’inizio della cavalcata europea che portò il Milan sul tetto. Il Diavolo in quella stagione conquistò la Coppa Campioni in finale contro il Benfica. Neanche a dirlo, anche in finale, i gol decisivi, furono segnati da Altafini.

