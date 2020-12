12 dicembre 2004: Milan, demolita la Fiorentina con un perentorio 6-0

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 12 dicembre 2004 quando a San Siro il Milan si abbatté sulla Fiorentina per 6-0.

Un match senza storia quello, che gli uomini di Carlo Ancelotti vinsero nettamente contro i ragazzi allenati da Sergio Buso. Quel giorno a San Siro erano presenti quasi 70.000 spettatori, era una domenica e si giocava alle ore 15.00. L’arbitro dell’incontro fu Pasquale Rodomonti. Era un Milan fortissimo quello, che vinse grazie alle doppiette di Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko. Una rete invece la realizzò Hernan Crespo. In quell’occasione fece anche un autogol Giorgio Chiellini. Nella ripresa nel Milan entrò in campo al posto di Ricardo Kakà anche Manuel Rui Costa, un grande ex del match. Nella Fiorentina in attacco c’era il duo Fabrizio Miccoli-Christian Riganò. Una partita dominata dall’inizio alla fine che i tifosi viola ricordano ancora oggi.