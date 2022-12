TOP VIDEO 2022: Pioli in festa e balla scatenato con i giocatori

Pioli, tecnico del Milan, senza freni e scatenato con i suoi ragazzi per la qualificazione europea della squadra. Ecco il video direttamente dalla squadra dopo la qualificazione in Champions League ottenuta due anni fa.

Sono ormai diversi mesi che Stefano Pioli, tecnico del Milan, è in cima alle classifiche musicali. Già a maggio 2021 Pioli ballava senza freni e scatenato con i suoi ragazzi per la qualificazione europea della squadra. Ovviamente le note di Pioli is on fire sono quelle di sottofondo. Ecco il video direttamente dalla squadra dopo la qualificazione in Champions League ottenuta due anni fa. Un anno dopo, questa canzone avrebbe accompagnato ancora la squadra, con un obiettivo raggiunto ancora superiore: lo Scudetto numero 19. L'augurio e la speranza è che anche quest'anno si ottengano risultati migliori che possano far ballare Pioli e la squadra.