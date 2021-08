PSG, il primo giorno di Donnarumma: Keylor Navas lo saluta così

Primo giorno da calciatore del PSG per l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. I saluti dei compagni e quello di Keylor Navas

Primo giorno da calciatore del PSG per l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma . L'estremo difensore, campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha fatto il suo ingresso al centro sportivo Ooredoo . Qui ha salutato l'allenatore Mauricio Pochettino e i suoi nuovi compagni . Tante vecchie conoscenze della Serie A: da Rafinha ad Icardi.

Nel video pubblicato sui social dal PSG si vede l'accoglienza dei vari calciatori nei confronti di Donnarumma. Saluto piuttosto freddo (per usare un eufemismo) da parte di Keylor Navas. Il costaricense non ha preso bene l'acquisto del portiere italiano da parte del club e non lo ha mai nascosto.