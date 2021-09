Milan-Lazio 2-0, gol e highlights (3^ giornata Serie A) | Video

Grande prova di forza del Milan che, contro la Lazio, vince 2-0 grazie ai gol di Ibrahimovic e Leao. Ecco gol e highlights

Milan straripante. I rossoneri hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, che ha timbrato subito il cartellino al suo ritorno in campo. Grande protagonista del match Ante Rebic, autore dei due assist ai compagni. Intensità e qualità per i ragazzi di Stefano Pioli, che dividono la testa della classifica con Napoli e Roma, le altre due squadre a punteggio pieno con 9 punti. Vi siete persi i gol e le azioni salienti? Ecco il video per recuperare tutto. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>