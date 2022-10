U16, Milan-Cittadella 4-2: segna sempre Camarda / News

Milan Under 16 senza freni: battuto il Cittadella per 4-2. Cinque vittorie Inn cinque partite per i rossoneri, in gol Francesco Camarda

Cinque vittorie in cinque partite, 21 gol fatti e 5 subiti, primo posto in classifica. Cammino praticamente perfetto per il Milan Under 16 che, in occasione della 5^ giornata del campionato di categoria, ha archiviato la pratica Cittadella con un netto 4-2. Di Sala (doppietta), Perin e del solito Camarda le reti dei giovani diavoli.