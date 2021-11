Settore giovanile, il Milan ha vinto due Derby contro l’Inter | News

L'Under 15 e l'Under 16 del Milan hanno battuto oggi l'Inter nei due Derby di categoria: ecco i risultati e la festa negli spogliatoi

Grandi vittorie oggi per il settore giovanile del Milan. Sia l'Under 15 di Roberto Bertuzzo che l'Under 16 di Ignazio Abate hanno battuto l'Inter 3-1 nei rispettivi Derby di categoria. Grande gioia negli spogliatoi come testimoniano le immagini riprese e pubblicate su Twitter dal Diavolo.