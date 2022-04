Serie A Primavera, SPAL-Milan 0-4: le pagelle dei giocatori di Giunti

Una vittoria agevole e meritata per il Milan Primavera nella giornata di oggi. I rossoneri si sbarazzano della SPAL penultima in classifica con un poker secco. Un primo tempo quasi nullo: l'avvio di gara è stato intenso, ma dopo i primi quindici minuti i ritmi sono calati in modo evidente. Nella ripresa, il Milan è sceso in campo con un altro piglio e nel giro di quindici minuti ha risolto la pratica. La stappa Traoré, poi una doppietta di El Hilali. Il tutto in dieci minuti. Al 90' arriva anche l'ultimo gol di Rossi.