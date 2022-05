Primavera, Milan-Genoa 4-2: super Nasti, salvezza per i rossoneri

1 di 2

MILAN-GENOA

Marco Nasti (attaccante Milan Primavera) ancora in gol in occasione di Milan-Genoa | News (Getty Images)

Il Milan Primavera di mister Christian Terni centra, alla 34^ e ultima giornata del Campionato Primavera 1 TIMVISION, la salvezza: nella stagione 2022-2023 giocherà ancora in questa categoria. Battuto, infatti, al 'Vismara' il Genoa Primavera di Luca Chiappino che sarà costretto, invece, a disputare i playout contro il Napoli Primavera per evitare la retrocessione.

Milan-Genoa inizia bene per i rossoneri, in gol con Marco Nasti già all'11' (che scavetto su Jacopo Corci in uscita!). I liguri, però, prima pareggiano al 18' con un calcio di rigore di Michele Besaggio; poi, nel finale del primo tempo, con un assist dello stesso Besaggio per la botta dalla distanza di Erion Sadiku ribaltano il parziale.

Il secondo tempo, invece, è un monologo rossonero. I cambi di Terni sono indovinati. Youns El Hilali, subentrato ad uno spento Marko Lazetić, trova al 52', sull'assist di Andrea Bozzolan, la rete del pareggio. Punteggio, questo, che già sarebbe bastato ai Giovani Diavoli Rossoneri per salvarsi.

Ma il Milan Primavera non si accontenta e, sentendo l'odore del sangue, va in vantaggio al 64' con uno spettacolare calcio di punizione di Giovanni Robotti. Al 77', quindi, Nasti (veramente un gran bel giocatore), approfitta di un rimpallo fortunato al limite dell'area di rigore per mettere a segno la sua doppietta personale ed il suo 16° gol in campionato.

Milan-Genoa Primavera, dunque, al 'Vismara' finisce 4-2. Termina bene, con la permanenza in Primavera 1, la stagione del Diavolo. Per l'anno prossimo, però, ci sarà da rivedere più di qualcosa ai piani alti di 'Casa Milan' per quanto concerne la principale squadra giovanile.