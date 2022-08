Primavera, Milan-Frosinone 3-5: ribaltone ciociaro, falsa partenza per Abate

Ignazio Abate (allenatore AC Milan Under 16) | Milan News (Getty Images)

Non comincia al meglio l’avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Milan Primavera ; i giovani rossoneri sono stati sconfitti per 3-5 dalla formazione Primavera del Frosinone .

Partita subito in salita per il Milan, che dopo soli 5 minuti subisce gol da angolo da Maestrelli. Di lì in poi il Diavolo rinsavisce, arrivando a segnare ben 3 gol; prima il rigore di El Hilali - procurato dallo stesso numero 10 -, poi i gol di Rossi e dello stesso El Hilali.