Primavera Milan, si scalda l’ambiente. Tempo di Derby con l’Inter

(fonte:acmilan.com) - Il Settore Giovanile rossonero è atteso da una domenica di fuoco. Si parte con il Derby - in trasferta - della Primavera di Mister Ignazio Abate, che mette nel mirino la vetta della classifica. A seguire, Under 17 e Primavera Femminile ospiteranno rispettivamente Udinese e San Marino, mentre Under 15 e Under 16 faranno visita al Cittadella. A chiudere ecco lo scontro diretto dell'Under 18 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 18 dicembre.