Primavera Milan-Cagliari 2-0, Abate: “Abbiamo stradominato, strada giusta”

Le dichiarazioni rilasciate in zona mista dal tecnico della Primavera, Ignazio Abate, al termine del match tra Milan e Cagliari.

Donato Boccadifuoco

Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera, ha così parlato in zona mista al termine del match valido per la 5^ giornata del campionato Primavera 1 tra Milan e Cagliari, terminato con la vittoria dei rossoneri per 2-0 grazie alle reti di Chaka Traorè e Longhi. Qui le sue dichiarazioni:

"Abbiamo stradominato la partita. Abbiamo commesso qualche leggerezza e con una di esse abbiamo rischiato di andar sotto ma la squadra ha sempre tenuto il pallino del gioco in mano. Dobbiamo diventare più concreti negli ultimi 30 metri tiriamo poco in porta. Nella ripresa non siamo partiti bene ma più per demeriti nostri che per meriti loro, pensavamo più a gestire che a creare. Sul finale ci siamo anche abbassati e abbiamo creato palle goal in ripartenza. Ci sono sempre tante partite all'interno di una partita, bisogna saperle interpretare. I ragazzi hanno dato tutto e l'esultanza al secondo goal descrive come e quanto stiamo crescendo. Siamo sicuramente sulla strada giusta anche se a volte rischiamo troppo però tutto ciò fa parte di un percorso di crescita. Questo è un calcio da grandi e per adattarsi ci vuole del tempo tenendo sempre ben presente che è il gruppo che porta i risultati".

"3 punti importanti più per la testa che per la classifica quelli di oggi. Anche se la squadra nelle gare precedenti, seppur con alti e bassi, ha sempre fatto delle buone prestazioni. Ora penseremo a mercoledì cercando di fare del nostro meglio portando a casa dei punti. Lavoriamo sodo dal primo giorno di ritiro perché giocare tre volte a settimana, specie per un ragazzo, non è per niente facile; è un altro sport. Io ho la massima disponibilità da parte dei ragazzi che stanno capendo cosa ci vuole per poter fare questa professione, sono felicissimo di questo gruppo". Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali>>>