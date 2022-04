Primavera, Milan-Bologna 1-4: cronaca e tabellino del match | News

Attraverso il proprio sito, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino della partita persa contro il Bologna nel campionato primavera

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Pomeriggio negativo per il Milan Primavera, che cede al Vismara al cospetto del Bologna per 4-1 al termine di una partita dai due volti. Più che positiva nella prima frazione, con il vantaggio firmato da Robotti e il raddoppio sfiorato da Traorè; negativa, invece, nella ripresa, indirizzata nel peggiore dei modi con l'espulsione di Pseftis e i quattro gol rossoblù arrivati tutti in inferiorità numerica per i rossoneri.

Nel mezzo un brutto infortunio, proprio in chiusura di primo tempo, occorso ad Andrea Capone: per il nostro numero 10, uscito tra le lacrime in barella, la prima diagnosi parla di una distorsione al ginocchio destro la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Una giornata da archiviare al più presto per la squadra di Giunti, per una classifica che resta ferma e complicata in chiave salvezza. Prossimo appuntamento per i rossoneri venerdì prossimo, quando saranno di scena sul campo dell'Empoli per la terzultima giornata del Campionato Primavera 1.

LA CRONACA

Tante novità di formazione per Mister Giunti, dal ritorno tra i titolari di Robotti e Capone all'inserimento di Camara sulla destra. Inizio dalle poche emozioni in un pomeriggio piovoso al Vismara, con le due squadre che non riescono a trovare particolari spunti. La prima occasione è rossonera e arriva al 23': punizione da posizione interessante per Capone, la barriera respinge in calcio d'angolo. È sugli sviluppi del corner che arriva il gol del vantaggio per il Milan, con un colpo di testa schiacciato di Robotti su cui non arriva Bagnolini. La rete non cambia il leit-motiv del match: acuto Bologna al 36' con un palo colpito da Pagliuca - tiro deviato da Camara - mentre nel recupero i rossoneri sfiorano il raddoppio con Traorè. Il primo tempo si chiude con il già citato infortunio a Capone, episodio che scuote tutti i presenti.

È Omoregbe a subentrare al posto del numero 10 rossonero a inizio ripresa. Al 48' l'episodio che cambia il match: un'incertezza della retroguardia porta all'uscita di Pseftis, che interviene fallosamente su Pagliuca. Rosso diretto, punizione da limite trasformata da Wallius. Reazione immediata dei rossoneri, vicinissimi al 2-1 con Robotti - conclusione alta da buona posizione - ma al 56' arriva il raddoppio ospite, con Raimondo lesto ad approfittare di una respinta corta di Desplanches. Il Milan accusa il colpo, da segnalare un tentativo al 75' di Coubis che di testa mette fuori di poco. A spezzare la possibilità di un finale arrembante è il terzo gol di Rocchi al 77', per un Bologna che trova pure il quarto sigillo pochi minuti dopo con Urbanski. Fischio finale.

IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-4

MILAN (4-3-3): Pseftis; Camara, Coubis, Stanga, Borges; Robotti (34' st Eletu), Di Gesù, Gala (16'st Foglio); Traorè (34' st Rossi), Nasti (4'st Desplanches), Capone (1'st Omoregbe). A disp.: Nava; Obaretin, Piantedosi; El Hilali, Roback. All.: Giunti

BOLOGNA (4-3-1-2): Bagnolini; Wallius (42'st Cavina), Amey, Stivanello, Motolese; Bynoe (21'st Pietrelli), Urbanski, Annan; Pagliuca (42'st Casadei); Paananen (1'st Rocchi), Raimondo (37'st Rojas Zamora). A disp.: Albieri; Acquah, Corazza, Cossalter, Wieser, Cupani, Mercier. All.: Vigiani.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna.

Gol: 24' Robotti (M), 5'st Wallius (B), 11'st Raimondo (B), 32'st Rocchi (B), 39'st Urbanski (B).

Ammoniti: 14' Capone (M), 32' Camara (M), 16'st Bynoe (B), 30'st Foglio (M).

Espulsi: 3'st Pseftis (M) per fallo da ultimo uomo. Intanto i rossoneri pensano ad un talento esploso in Youth League.

