Primavera, Milan-Atalanta 3-1: il commento e classifica aggiornata

Il Milan ospita l' Atalanta in questa sesta giornata del Campionato Primavera 1 TIM . I rossoneri di Abate vogliono proseguire nell'ottimo periodo di forma e risultati e affrontano i bergamaschi reduci da un pareggio e una sconfitta. La prima frazione di gioco vede una sola squadra in campo. Il Milan gioca e domina, creando occasioni e non rischiando mai nulla. La Dea soffre terribilmente il pressing aggressivo, ma sistematico, dei ragazzi allenati da Abate e prova ad imbastire delle ripartenze che solo al 35' fruttano la prima occasione del match mal sfruttata da Martinelli . Tutto sembra pendere verso il Milan ma, al 38', ecco il colpo di scena: ottima azione cucita dall' Atalanta e Vlahovic non sbaglia a tu per tu con Bartoccioni . Il vantaggio dei bergamaschi scuote i rossoneri ma la prima frazione di gioco si conclude sullo 0-1 a favore degli ospiti.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre e lo spartito non cambia: il Milan attacca e l'Atalanta difende. Rossoneri costantemente nella metà campo dei bergamaschi ma gli spazi sono pochi e le idee, pian piano, diminuiscono. I cambi di Abate portano più freschezza in avanti ma le migliori occasioni rientrano solo dai calci piazzati: prima Camarda e poi Zeroli sprecano di testa. Al 67', però, arriva la scintilla: Eletu si ritrova davanti all'area di rigore e, non trovando sbocchi per un passaggio, decide di far partire un sinistro che si insacca in rete. Il pareggio rinvigorisce il Milan che attacca con ancora più verve. Dopo soli 5' arriva anche la rete del vantaggio: stavolta Zeroli non sbaglia nello stacco e da calcio d'angolo firma il 2-1 per i rossoneri. I ragazzi di Abate decidono di gestire forze e pallone ma all'88' è ancora Zeroli a concludere definitivamente il match. Il capitano firma la doppietta personale con una bellissima rovesciata. Vittoria importante e convincente, che porta il Milan da solo in testa alla classifica.