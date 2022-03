Pagelle Napoli-Milan Primavera 3-0: Stanga horror, Pseftis incolpevole

Brutta sconfitta per il Milan Primavera, che nell'anticipo della domenica cade 3-0 in casa del Napoli. Decisivi i gol, tutti nel primo tempo, di Vergara, Saco e Ambrosino, che hanno reso vani i tentativi di offesa dei ragazzi di Giunti nella ripresa. Terzo k.o. di fila e rossoneri ancora bloccati a quota 30 punti in classifica. Vediamo le pagelle dei giocatori rossoneri.