Pagelle Fiorentina-Milan 1-0 Primavera: El Hilali ci prova, Coubis fatica

La Fiorentina gioca meglio e segna, il Milan crea più occasioni ma non le concretizza. Potremmo sintetizzare così la sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 terminata sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie a un goal di Toci al minuto 48. Strada nettamente in salita per i rossoneri di Ignazio Abate visti i soli 3 punti in classifica maturati in questo inizio di stagione.