Milan-Sassuolo 0-0, il report dell’ultima partita stagionale

Il pallino del gioco è quasi interamente nei piedi del Milan, che manovra bene ma nei primi minuti arriva poche volte al tiro. Cuenca è sempre nel vivo del gioco e al 14' sfiora il vantaggio: apre per Casali e va a ricevere il cross, colpendo al volo di sinistro senza però trovare la porta. Poco più tardi, al 18', Bozzolan riceve da Cuenca e si mette in proprio, calciando sull'esterno della rete dal limite dell'area da posizione decentrata. Al 44' si vede anche il Sassuolo con un destro di D'Andrea che termina di poco a lato. Nel recupero, occasionissima per Longhi , liberato al tiro da Traorè e chiuso proprio all'ultimo dalla difesa neroverde.

La ripresa inizia senza cambi ma con lo stesso copione, la partita la fa il Milan e, dopo cinque minuti di gioco, Chaka combina con Cuenca e va al tiro cercando il secondo palo, ma Theiner para a terra. Entra El Hilali e il Milan si rende ancora pericoloso, proprio con il 10, che impatta in corsa di destro un cross di Bozzolan, ma non riesce ad angolare. I ritmi si abbassano nel finale, al 77' Chaka riesce a penetrare in area ma viene chiuso a due metri dalla porta. La partita sembra destinata allo 0-0 ma Bartoccioni in extremis è chiamato alla prima parata della partita per salvare il risultato: il portiere rossonero è bravo a sventare un colpo di testa sotto l'incrocio, meritandosi gli applausi.