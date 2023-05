Milan, settore giovanile: i risultati del weekend | NEWS

(fonte:acmilan.com) - Sono le Under femminili a conquistare la copertina del fine settimana - appena concluso - del Settore Giovanile rossonero. Impegnate entrambe nella giornata di sabato 6 maggio, l'U17 e l'U15 hanno ottenuto due successi importanti per proseguire nel migliore dei modi il proprio cammino nella fase interregionale di categoria. L'Under 15 di Bertuzzo ha, invece, inaugurato con una cinquina - sul campo del Modena - la fase a eliminazione diretta che vede i giovani rossoneri protagonisti, mentre la Primavera di Mister Abate ha fatto registrare un pari prezioso a Napoli.