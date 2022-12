Milan primavera, ufficiale il rinnovo fino al 2025 di Eletu (FOTO)

Il Milan non solo pensa al presente, ma anche al futuro. I rossoneri, con i campionati di Serie A e Primavera 1 si stanno concentrando sul mercato, tra colpi in entrata, in uscita e rinnovi. A tal proposito, è arrivata l'ufficialità di un rinnovo da parte di un calciatore della squadra allenata da Ignazio Abate. Si tratta di Victor Eletu, centrocampista classe 2005 che ha firmato un nuovo accordo che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2025. A riportare la notizia è Nicolò Schira su Twitter, il quale ha sottolineato come l'affare sia stato portato a termine dal noto avvocato Ted Dimvula. Ecco, di seguito, la foto di rito dopo la firma sul contratto. Milan, Giroud tra Francia e rinnovo. Mercato, sogno Milinkovic.