Milan Primavera, più di un tempo per Lazetic nel derby: la sua gara

Nel pareggio del Milan Primavera contro l'Inter per 2-2 si è visto in campo per 53' Marko Lazetic, attaccante classe 2004 arrivato a gennaio

Matteo Mosconi

Il buon pareggio in rimonta nel derby contro l'Inter per 2-2 è soltanto una delle buone notizie lasciateci dal Milan Primavera.

Nei rossoneri, infatti, si è visto in campo per circa 53 minuti Marko Lazetic, giovane attaccante classe 2004 prelevato a gennaio dalla Stella Rossa.

Buone giocate per il centravanti rossonero, partito dal primo minuto in coppia con Marco Nasti, anche se è evidente come manchi ancora brillantezza fisica.

Il centravanti serbo è stato poi sostituito da mister Christian Terni ad inizio ripresa, per lasciare spazio ad YounsEl Hilali, autore, fra l'altro, del gol del definitivo 2-2. Milan, le top news di oggi: esclusiva Cilli, Scaroni tra cessione e stadio.

