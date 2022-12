Milan Primavera, il punto della situazione: non funziona la cura Abate

Il Milan Primavera, prima della sosta, ha dimostrato di fare parecchia fatica e sembra che non stia funzionando la cura Abate

I Mondiali di Qatar 2022 non sono ancora terminati e l'atto più importante si giocherà tra pochi giorni, ma le diverse squadre di Serie A si sono già rimesse al lavoro per la ripresa a gennaio. La sosta ha riguardato anche il campionato Primavera, sul quale è interessante fare un punto della situazione, concentrandosi in modo particolare sul Milan di Ignazio Abate.