Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha superato ai rigori lo Sporting Braga al 'PUMA House of Football', passando ai quarti di Youth League

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri pomeriggio, al 'PUMA House of Football - Vismara', il Milan Primavera di Ignazio Abate abbia conquistato la qualificazione ai quarti di finale della Youth League 2023-2024 (la Champions giovanile) battendo i portoghesi dello Sporting Braga ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.