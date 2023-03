Milan Primavera, successo sull’Atletico Madrid e accesso alle Final Four

Il Milan supera l'Atletico Madrid e trova l'accesso alle Final Four di Youth League. Ecco il commento su 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Il sogno continua, diventando realtà e storia allo stesso tempo. Il Milan Primavera è, per la prima volta, tra le prime quattro squadre giovanili d'Europa. I rossoneri si aggiudicano per 2-0 - a segno Stalmach nel primo tempo ed El Hilali nella ripresa - il Quarto di finale di Youth League contro l'Atlético Madrid, staccando il pass per l'atto finale di Nyon. Il prossimo 21 aprile, infatti, Coubis e compagni affronteranno la vincente di Borussia Dortmund-Hajduk Spalato per un posto nella finalissima di lunedì 24 aprile. Un risultato eccezionale che premia la crescita di un gruppo grande protagonista della stagione europea sin dalla fase a gironi.

Salgono a sei le vittorie della stagione europea, con un nuovo clean sheet - il quarto consecutivo considerando anche il campionato - e una prova davvero perfetta: concreta e cinica nel primo tempo, matura e di personalità nella ripresa quando il vantaggio iniziale è stato gestito senza eccessivi patemi. Applausi per tutti, da Mister Abate a tutti i rossoneri coinvolti nel corso di questa cavalcata esaltante, che ha proiettato il settore giovanile rossonero dove mai si era spinto prima di questa stagione. Dopo questo grande pomeriggio i giovani rossoneri sono pronti a rituffarsi sul campionato: domenica 19, ore 13.00, l'impegnativa trasferta di Empoli che precederà la sosta per le nazionali.

LA CRONACA

Davanti agli spalti gremiti del PUMA House of Football - presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara oltre a diversi componenti dello staff di Mister Pioli - è l'Atlético a fare tanto possesso nei primi minuti con un colpo di testa insidioso di Boñar all'11' come chance migliore. A sbloccare la partita è, però, un grande gol del Milan: al 12' ripartenza rapida dalla difesa all'attacco finalizzata dal cross di Bakoune per l'inserimento vincente di Stalmach, al secondo centro stagionale. Il gol anestetizza i ritmi di una partita che continua a vedere gli ospiti in possesso e il Milan a difendersi con ordine e attenzione. Al 29' Nava è reattivo sulla conclusione in area di El Jebari mentre al 42' il tentativo di Muñoz sfiora il secondo palo. Il primo tempo si chiude con un giallo per simulazione a Traorè, dopo un contatto in area di rigore con un difensore spagnolo.

Nessun cambio per aprire una ripresa che si incammina, inizialmente, su ritmi tutto sommato lenti come nella prima frazione. Al 54' ancora Nava è attento nell'opporsi a Raihani, mentre al 60' è provvidenziale l'uscita bassa di Iturbe ad anticipare Traorè. Grande occasione al 63' per Cuenca, che fa tutto bene nel liberarsi ma calcia alto da ottima posizione. Il Milan cresce e trova il raddoppio al 67': Traorè apre sulla sinistra per El Hilali, conclusione potente che carambola prima sul palo e poi sul portiere ospite Iturbe. L'Atlético accusa il colpo del 2-0 e al 71' un triangolo tra Bozzolan e Traorè vede Andrea alla conclusione e nuovamente Iturbe a protendersi per dire di no. La squadra di Abate concede poco - si segnala un inserimento di Raihani all'80', palla alta - e i minuti finali diventano un countdown verso il triplice fischio, quello che spedisce il Milan Primavera a Nyon!

IL TABELLINO

MILAN-ATLÉTICO MADRID 2-0

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simić, Bozzolan; Stalmach (29'st Malaspina), Victor, Zeroli; Cuenca (34'st Alesi), El Hilali (40'st Nsiala), Traorè (34'st Sia). A disp.: Bartoccioni; Bartesaghi; Mangiameli. All.: Abate.

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Iturbe; Boñar (24'st Vasiljevic), Kostis, Moreno (16'st Mbomio), Gonzalez (16'st Díaz); Santamaría (24'st Urzain), Gismera, Muñoz, El Jebari; Niño (27'st Gómez), Raihani. A disp.: Esquivel; Díaz Igual. All.: Torres.

Arbitro: Gishamer (Austria).

Gol: 12' Stalmach (M), 22'st El Hilali (M).

Ammoniti: 7' Bakoune (M), 43' Traorè (M), 44' Bozzolan (M), 46' Moreno (A), 44'st Muñoz (A).

