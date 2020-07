Milan Primavera, allenamenti ripresi: ecco le date del ritiro di Temù

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Il Milan Primavera torna al lavoro. Dopo aver vinto il girone A del campionato di Primavera 2 con quattro giornate di anticipo, e prima della sospensione delle competizioni sportive a causa dell’emergenza Covid-19, i giovani rossoneri si sono radunati lunedì 27 luglio al Vismara per sottoporsi ai controlli previsti dal protocollo sanitario.

Mister Giunti, confermato alla guida della formazione U19, in queste ore ha riportato i ragazzi sul campo per l’avvio vero e proprio della preparazione atletica in vista della nuova stagione. Settimana prossima, poi, la squadra partirà per Temù dove svolgerà il ritiro estivo dal 3 al 13 agosto”.

