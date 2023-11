Vittoria per il Milan Primavera: squadra di Abate a un punto dalla vetta

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ha battuto per 2-0 i pari età del Lecce al 'PUMA - House of Football' e torna alla vittoria in campionato

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, ieri mattina, ha sconfitto per 2-0 i pari età del Lecce al 'PUMA - House of Football' in un match valido per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. Lo ha ricordato il quotidiano torinese 'Tuttosport' oggi in edicola.

Tre punti per il Milan Primavera: la squadra di Abate ha rialzato la testa — La squadra rossonera, che era reduce in campionato dalla sconfitta (1-2) rimediata sul campo dell'Empoli, ha dunque subito rialzato la testa anche nei confini nazionali, dopo averlo fatto già in Youth League, in casa, martedì scorso in occasione della vittoria per 3-2 contro il PSG.