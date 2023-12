Milan Primavera, Abate: “Abbiamo vinto una partita sporchissima”

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate

"Abbiamo vinto una partita sporchissima. Perchè il Genoa è una squadra che riparte molto bene ed è molto aggressiva. Abbiamo affrontato tante partite in questi giorni. I cambi hanno portato freschezza e qualità portando questi tre punti che volevamo. Non era facile dopo due sconfitte, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo qualche giocatore da recuperare, qualcuno che è stato in prima squadra e per noi questo è motivo d'orgoglio. Non è facile poi ritrovare l'equilibrio, il ritmo ma sono davvero felice. Sappiamo che ci sarà da soffrire però se abbiamo questo spirito vivremo ancora qualche emozione. Il gruppo è veramente sano, con valori importanti e sono contento oggi di averla vinta così: siamo rimasti in piedi nonostante fosse la quinta partita. Non dobbiamo concedere alcune cose troppo semplici, perdere distanze. Alla lunga ne siamo usciti vincitori".