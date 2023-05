Milan Primavera, Abate: “Abbiamo subito troppo l’Inter nel primo tempo”

Milan Primavera, le parole di Ignazio Abate

"Siam partiti bene i primi minuti, ma abbiamo regalato dal mio punto di vista un tempo. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, ma non eravamo sciolti, non eravamo noi. Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, ma in fase difensiva eravamo molto disordinati e c'era poca collaborazione nelle uscite, poi il secondo tempo è stata tutta un'altra partita, la squadra l'ha interpretata in modo diverso, con più cattiveria, più determinazione. Eravamo molto più alti con la linea. Siamo rimasti in dieci e abbiamo recuperato in dieci. Il secondo tempo credo sia stato di livello molto alto e abbiamo sofferto per largo tratto della gara sempre in dieci senza mai mollare, senza mai perdere la lucidità e senza mai arrendersi per cercare di vincerla. Questo credo sia sinonimo di grande maturità e di mentalità. Faccio i complimenti ai ragazzi, anche se c'è rammarico di non aver giocato a quei livelli anche nel primo tempo".