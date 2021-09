Milan Primavera, 1-1 contro l’Atletico Madrid in Youth League: il report

Primo punto in Youth League per il Milan Primavera di Giunti, al termine di una buona prestazione. Ecco com'è andato il match.

Buona prova del Milan Primavera , che conquista il primo punto in Youth League pareggiando per 1-1 contro l' Atlético Madrid al Vismara. All'iniziale vantaggio ospite firmato da El Jebari ha risposto il primo gol stagionale di Antonio Gala allo scadere del primo tempo. Rossoneri arrembanti e propositivi nella ripresa, alla ricerca della rete dei tre punti contro un avversario di alto livello, difesosi con ordine e più volte insidioso in contropiede.

Una bella prova per la squadra di Giunti, che ha mostrato diversi progressi dopo la sconfitta in campionato dello scorso weekend contro l'Atalanta. Da segnalare, in particolare, un ottimo Di Gesù - autore anche dell'assist per il gol dell'1-1 di Gala - oltre a un polivalente Alesi tra mediana e fase d'attacco e a una prestazione di grande sostanza per Bosisio e Coubis in difesa. Per i rossoneri adesso la sosta per gli impegni delle Nazionali: il prossimo appuntamento sarà in campionato, il 15 ottobre alle 15.00 al Vismara contro il Napoli.