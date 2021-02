Bologna-Milan Primavera 3-0: brutta prova per i rossoneri | News

Bologna-Milan Primavera 3-0: sconfitta per i rossoneri

Si è giocata Bologna-Milan Primavera, gara valida per la nona giornata di campionato Primavera 1. I rossoblu hanno vinto 3 a 0 grazie alla doppietta di Rabbi e il rigore di Farinelli.

Vittoria meritata da parte del Bologna, con il Milan che non è riuscito mai a impensierire gli uomini di Zauri. Grande protagonista il capitano Rabbi, autore di una doppietta. La partita si è sbloccata già al 9 minuto, con il grave errore di Jungdal, che ha permesso all’attaccante di siglare facilmente il gol dell’1-0.

Nella ripresa il Milan ha provato ad attaccare, ma senza la giusta incisività. Il Bologna ne approfitta e segna nuovamente con Rabbi, che si fa gioco di Oddi e beffando il portiere rossonero. A questo punto la partita è sostanzialmente conclusa, con i felsinei che hanno la possibilità di dilagare, con il rigore parato da Jungdal e diverse occasioni sprecate in contropiede. Per il Milan si contano due chance per El Hilali, che spreca due ottime azioni di Nasti, entrato bene in campo.

Nei minuti di recupero ancora calcio di rigore per il Bologna, con Farinelli che segna con un piccolo cucchiaio. Brutta sconfitta per i rossoneri, che hanno meritato di perdere questo match. Molta curiosità per vedere in campo Daniel Maldini, che però non è riuscito a incidere: il figlio di Paolo ha provato a prendere in mano la squadra nel secondo tempo, ma non ha fatto la differenza come ci si aspettava. Finisce dunque 3-0 per il Bologna.