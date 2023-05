Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile | News

(fonte: acmilan.com) Continuano gli appuntamenti decisivi per le squadre del Settore Giovanile rossonero: nel fine settimana in arrivo, infatti, l'U15 di Bertuzzo sarà impegnata nell'andata dei Quarti di finale nazionali contro il Como. In campo, dopo un impegno infrasettimanale, anche Primavera e U16: i primi avranno un lunedì di fuoco sul campo della Juventus, i secondi ricevono l'Udinese nel ritorno degli Ottavi dopo aver vinto 7-0 nella partita d'andata di mercoledì 17 maggio. Impegni importanti anche per l'U18 e per l'U15 femminile.