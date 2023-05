Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile rossonero | NEWS

(fonte: acmilan.com) Sette appuntamenti nel weekend del Settore Giovanile rossonero: ad aprire il fine settimana sono due Under femminili, U17 e U15, che proseguono le rispettive fasi interregionali. Domenica quattro appuntamenti al maschile. Apre, al mattino, la Primavera di scena sul campo del Napoli; nel pomeriggio, invece, spicca il ritorno in campo dell'Under 15. Per i ragazzi di Bertuzzo, infatti, parte la fase a eliminazione diretta con l'Ottavo d'andata in trasferta contro il Modena. In campo anche l'U18 (a Verona) e l'U14, sul campo della Juventus.