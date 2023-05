Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile | News

(fonte: acmilan.com) Cinque partite, cinque vittorie: grandi risultati nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero, aperto e chiuso dalle due Primavera. Vince la maschile sabato contro la capolista Lecce, vince la femminile domenica a Parma per 4-0, certificando il secondo posto in vista della Final Four. Nel mezzo, successi importanti per U13 e U15 femminili, così come per l'U14 maschile, che si aggiudica il Derby valido per la prima giornata della Fase Interregionale.