Milan, i risultati delle squadre giovanili: solo vittorie

(fonte:acmilan.com) - Un fine settimana estremamente positivo per le formazioni del nostro Settore Giovanile: prosegue il percorso positivo della Primavera di Mister Abate, che ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato e resta a punteggio pieno. 2-0 al Sassuolo, firmato Victor e Camarda, e iniezione di fiducia in vista dell'esordio stagionale in Youth League. Entusiasmante la prima stagionale per la Primavera Femminile, che vince con ampio margine contro la Sampdoria (0-5) e inizia il campionato con il piede giusto. Sorrisi anche per l'U18 di Terni, che batte la Lazio 2-1, e per l'U17, che al PUMA House of Football supera il Brescia 3-1.