Milan Futuro-Pineto, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul match

(fonte: acmilan.com) Si riparte dalla vittoria di Perugia, un segnale forte e deciso, per continuare questo cammino di crescita. Il calendario fitto di impegni porta il Milan Futuro nuovamente in campo, a tre giorni dal primo successo esterno stagionale. Alle 18.30 di mercoledì 30 ottobre si gioca Milan Futuro-Pineto, allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, per la 12ª giornata di Serie C Now.