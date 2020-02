Verso Fiorentina-Milan: solo un successo negli ultimi 5 match al ‘Franchi’

NEWS MILAN – Sabato sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze, la sfida Fiorentina-Milan, gara valevole per l’anticipo serale della 25^ giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo di Stefano Pioli arriverà in Toscana in emergenza, tra difesa e centrocampo, con la necessità di fare punti in un campo, però, piuttosto ostico per i meneghini. Negli ultimi cinque campionati, infatti, il Milan ha vinto a Firenze soltanto un anno fa. Vediamo, dunque, come sono andate le precedenti sfide tra viola e rossoneri!

