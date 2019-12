Theo è fondamentale, Atalanta-Milan la dimostrazione

ULTIME MILAN – Qualche anno fa si diceva che il Milan allenato da Massimiliano Allegri fosse dipendente da Zlatan Ibrahimovic e qualcuno si augura che lo diventi anche quello di Stefano Pioli dopo che lo svedese prenderà una decisione sul dopo Los Angeles Galaxy; qualche anno fa si diceva fosse Suso il giocatore chiave e da cui fosse dipendente il Milan. Oggi, con ogni probabilità, quel giocatore è Theo Hernandez, terzino francese arrivato in estate.

Con Theo in campo il Diavolo ha sempre fatto meglio che senza, ma soprattutto da quando l’ex Real Madrid è entrato in pianta stabile nell’undici titolare, il Milan aveva trovato anche equilibrio e continuità di rendimento. Le giocate di Theo sono state importantissime e anche piuttosto evidenti, visto che sono già quattro i gol segnati, record dai tempi di Kakhaber Kaladze, e c’è anche un assist fornito.

Ma Theo non è solo questo. È una valvola di sfogo delle azioni milaniste, una possibilità di ripartenza, un collante diretto da difesa ad attacco. Theo è diventato fondamentale per tutto il gioco del Milan, non solo perchè capocannoniere. Senza di lui, la squadra perde tanto e la dimostrazione si è avuta oggi, in Atalanta-Milan: Theo squalificato e risultato eloquente. I bergamaschi si sono imposti 5-0 e né Ricardo Rodriguez né Davide Calabria (un tempo ciascuno) hanno lasciato il segno. Theo è fondamentale e oggi se n’è avuta l’ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno. Per le parole di Pioli… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android