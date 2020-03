Profiling – Doku, un talento ‘alla Gazidis’ per l’attacco del Milan

Nome: Jérémy Doku

Età: 17 (nato il 27 maggio del 2002 a Borgerhout)

Nazionalità: Belga

Squadra: Anderlecht

Ruolo: Esterno d’attacco

Piede preferito: Destro

Prezzo: 6 milioni di euro (fonte: transfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Non si sono molti aneddoti da riportare su un giocatore che ancora non è nemmeno maggiorenne. Jeremy Doku ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell’Anderlecht, squadra specializzata a sfornare giovani talenti. Dall’inizio di quest’anno il giocatore belga ha sgomitato fino a conquistare un posto da titolare in squadra nonostante non abbia nemmeno 18 anni. Le sua qualità sono però indubbie e i numeri lo confermano: 21 presenze, 3 gol e 3 assist. Non male per un classe 2002 alla sua prima esperienza nel calcio dei grandi.

