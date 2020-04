Gazidis, Maldini deve restare al Milan: i tre motivi principali

NEWS MILAN – Nelle ultime settimane si parla sempre di più del futuro di Paolo Maldini. Dopo l’addio di Zvonimir Boban l’addio dell’ex capitano sembrava essere certo, tuttavia ci sono ancora delle possibilità di una conferma. Ivan Gazidis, così come la proprietà, vuole la sua permanenza, ma Maldini accetterà esclusivamente un ruolo decisionale, così come successo in questa annata. Indipendentemente da tutti i discorsi, la permanenza della bandiera rossonera è assolutamente necessaria. Almeno per tre ragioni.

PRIMO MOTIVO – La continuità. Il Milan viene da anni difficili, con tre passaggi di proprietà e tanti allenatori cambiati negli ultimi anni. Se ci aggiungiamo inoltre il via-vai dei dirigenti (Fassone, Mirabelli, Leonardo e Boban), non si fatica a capire perchè il club rossonero non sia riuscito ad ottenere risultati. Serve stabilità, e Maldini deve avere la possibilità di continuare a svolgere il lavoro iniziato quest’estate: certo, alcuni errori sono stati fatti (ad esempio la scelta di Giampaolo), ma nessun dirigente può essere giudicato in così poco tempo, soprattutto in un momento storico così particolare per il Milan.

SECONDO MOTIVO – Appeal. Maldini è a tutti gli effetti considerato una delle leggende del calcio italiano e mondiale. Ovvio, la carriera sportiva e quella dirigenziale sono due cose completamente diverse, ma tanti giocatori di oggi hanno come idolo proprio il Maldini che imperversava sulla fascia al Milan. Questo aspetto spesso può risultare decisivo per concludere delle trattative di mercato, nonostante un budget certamente non illimitato. Pensiamo ad esempio a Theo Hernandez: il terzino, nonostante un’offerta più bassa rispetto all’ingaggio percepito al Real Madrid, ha deciso di venire al Milan proprio per la voglia di Maldini di portarlo in rossonero (tutti ricordano l’incontro avvenuto in estate a Ibiza). Insomma, l’ex capitano rappresenta un vero e proprio plus da sfruttare anche in sede di mercato.

TERZO MOTIVO – Tradizione. Può sembrare una banalità, ma il Milan ha bisogno di persone che portino avanti la tradizione leggendaria del club rossonero. Una società che ha segnato la storia del calcio europeo e mondiale ha bisogno di figure di rilievo che facciano capire cosa significa indossare una maglia così gloriosa come quella rossonera. Fare a meno di Maldini significa sostanzialmente chiudere completamente la porta con il passato: giusto guardare avanti, ma bisogna anche ricordarsi cosa sia lo "stile Milan", consolidato negli anni con vittorie e trionfi. Da questo punto di vista Maldini può essere considerato davvero insuperabile.

