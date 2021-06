Pagelle Italia-Svizzera 3-0: Locatelli super, Barella cuore e polmoni | News

Altra prova maiuscola dell'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri vincono anche la seconda gara del girone A di Euro2020 contro la Svizzera per 2-0, mettendo in cassaforte la matematica qualificazione agli ottavi di finale. Prestazione superlativa di Manuel Locatelli condita anche dalla doppietta, la prima nella sua breve carriera in Nazionale. Bene anche il suo compagno di reparto Nicolò Barella, così come Jorginho ha ammaestrato bene la parte centrale del campo. Un po' sottotono, questa sera, Lorenzo Insigne: il numero 10 non ha inciso come è già successo la volta scorsa contro la Turchia. Bene anche Immobile, autore del definitivo 3-0. Unica, vera, nota stonata è l'infortunio di Chiellini, uscito al 24esimo minuto del primo tempo.