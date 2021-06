Italia, Bonucci: “Siamo contro il razzismo e le discriminazioni” | News

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul razzismo alla vigilia di Italia-Svizzera

Intervenuto alla vigilia di Italia-Svizzera, Leonardo Bonucci ha parlato di razzismo e della scelta di inginocchiarsi contro ogni tipo di discriminazione. Queste le parole del difensore azzurro. "Siamo contro il razzismo e le discriminazioni. A oggi non mi pare che ci sia una richiesta dell'Uefa di intraprendere un'iniziativa, è una libera scelta delle Federazioni. Da parte di tutti c'è una posizione contro il razzismo". Tra pochi minuti, la squadra allenata da Roberto Mancini scenderà in campo per la seconda giornata del girone A di Euro2020. Ecco le principali notizie di oggi relative al calciomercato del Milan