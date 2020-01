Verso Milan-Torino, tanti i clean sheet in Coppa Italia dei rossoneri

NEWS MILAN – Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità relative a Milan-Torino, gara di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro, a partire dalle 20:45.

Un aspetto interessante è quello relativo alla difesa del Milan in Coppa Italia. I rossoneri, ad esempio, hanno tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 10 partite della competizione. Entrando invece nello specifico della gara contro il Torino, Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 18 delle ultime 27 partite in tutte le competizioni giocate in casa contro il Torino, subendo solamente 10 gol nel parziale”. Intanto si continua a parlare di uno scambio tra Paqueta e Bernardeschi, continua a leggere >>>

