Allenatore Milan – I numeri di Nagelsmann con il TSG Hoffenheim

CALCIOMERCATO MILAN – Quando, nell’estate 2019, Ralf Rangnick decise di lasciare la panchina del RB Lipsia per passare unicamente a ricoprire un incarico dirigenziale, sempre nell’area sportiva, ma per l’intero gruppo ‘Red Bull‘, scelse direttamente il suo sostituto, indicandolo in Julian Nagelsmann.

Nagelsmann, classe 1987, ha infatti firmato con i ‘Tori Rossi‘ a metà della scorsa stagione, terminando, però, regolarmente il torneo con la squadra da lui diretta per tre annate, il TSG Hoffenheim del vulcanico proprietario Dietmar Hopp. Nagelsmann, dopo essere stato il vice di Frank Kramer nella stagione 2012-2013, per quasi tre anni ha allenato le Giovanili.

Quindi, nel febbraio 2016, la chiamata alle armi per dirigere la Prima Squadra di Sinsheim. Subentrò a Huub Stevens, dimissionario, riuscendo a salvare la squadra per un punto. Stagione 2016-2017, un quarto posto sorprendente in campionato e la qualificazione ai preliminari di Champions League poi persi nel doppio confronto contro il Liverpool, futuro finalista della competizione: 1-2 alla ‘Wirsol Rhein-Neckar Arena‘ e 2-4 ad ‘Anfield‘.

Il TSG Hoffenheim di Nagelsmann, però, partecipò all’Europa League nella stagione 2017-2018, arrivando ultimo nel Gruppo C con Sporting Braga, Ludogorets e Istanbul Basaksehir. A far da contraltare alla pessima campagna europea, il terzo posto in Bundesliga e, finalmente, la prima, storica qualificazione della squadra tedesca in Champions League, dove, nel 2018-2019, è giunto ultimo nel Gruppo F con Manchester City, Olympique Lione e Shakhtar Donetsk.

In campionato è arrivato un anonimo nono posto e qualificazione mancata a qualsiasi competizione europea. In generale, quindi, Nagelsmann ha diretto 136 partite alla guida del TSG Hoffenheim, con 55 vittorie (percentuale del 40,44), 43 pareggi e 38 sconfitte tra competizioni nazionali e coppe europee.