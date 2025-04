+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Barbetti di Gubbio dove tra poco, alle ore 18:00, andrà in scena Gubbio-Milan Futuro. Partita ad alta tensione in vista: il Gubbio occupa l'undicesima piazza, posizione che attualmente gli garantirebbe un posto nella fase dei playoff. Situazione differente per il Milan Futuro, impegnato in un'aspra contesa per rimanere nella categoria.