Primavera, Milan-Sampdoria 1-4: fischio finale, addio play-off | LIVE

Il Milan Primavera affronta al Centro Sportivo Vismara la Sampdoria: sarebbero 3 punti fondamentali per la classifica. Segui live il match.

La prima grande occasione è per Capone, che però si divora il vantaggio. Traorè strepitoso se ne va sulla sinistra, palla indietro per Di Gesù che la appoggia a Capone nell'area piccola, tiro respinto in angolo.

Una prima frazione non entusiasmante, in cui il Milan ha però forse qualcosa da recriminare. I rossoneri hanno avuto il pallino del gioco per gran parte del tempo, hanno avuto un paio di occasioni, ma si sono fatti sorprendere su uno schema da calcio di punizione in chiusura di tempo.

Per la Sampdoria: dentro Bozzato per Bontempi.

Per la Sampdoria: dentro Musso e Conti per Sepe.

La Sampdoria Primavera , allenata invece da Felice Tufano , è al 7° posto in graduatoria, con 41 punti conquistati in 28 gare, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo Vismara dove oggi, alle ore 16:30, andrà in scena Milan-Sampdoria, partita della 29^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!