Serie A Femminile, Milan-Fiorentina 2-0: vittoria importante | LIVE NEWS

Milan-Fiorentina si giocherà alle 12:30 per quella che sarà la gara valida per la 18^ giornata della Serie A Femminile: seguila con noi.

Una vittoria meritata quella del Milan contro la Fiorentina oggi. Un 2-0 che non lascia appello. Le rossonere ottengono tre punti praticamente con il minimo sforzo. Partono forte, attaccano e trovano la rete a metà primo tempo. Poi i ritmi calano vertiginosamente. La Fiorentina prova a reagire, ma non riesce mai a impensierire il Milan. Partita di gestione fino all'ultimo, quando arriva anche il raddoppio. Le due reti, molto simili, sono di Bergamaschi e di Tucceri. Vittoria importante, che riporta il Milan al terzo posto in classifica: superato il Sassuolo.

Corner per il Milan dalla destra, colpo di testa di Codina che però non riesce a indirizzare in porta. Palla che balla in area e poi viene spazzata.

Per la Fiorentina: dentro Monnecchi per Cafferata.

Per la Fiorentina: dentro Catena per Neto.

GOL DEL MILAN! - Ennesimo contropiede sulla sinistra con la Tucceri che mette in mezzo rasoterra, palla respinta dal portiere, balla in area e torna alla Tucceri che calcia sotto la traversa!

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz, cerca di tornare alla vittoria dopo quattro partite senza successo. Al quarto posto in classifica, le rossonere si trovano a -10 dalla Juventus , che occupa la prima posizione in classifica.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo Vismara, dove tra poco, alle ore 12:30, andrà in scena Milan-Fiorentina, partita della diciottesima giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Intanto ha parlato Albertini, a 360° sui rossoneri >>>