Italia-Macedonia del Nord 0-0: inizia la partita | LIVE NEWS

Il LIVE di Italia-Macedonia del Nord, prima partita dei playoff per i Mondiali del 2022. Segui con noi la partita: cronaca e formazioni.

Alle ore 20:45 c'è Italia-Macedonia del Nord allo stadio Renzo Barbera di Palermo, che porta storicamente fortuna. Sarà possibile seguire in diretta tv e on line streaming il match degli azzurri. Sarà infatti trasmesso da Rai 1 e sarà distribuito in diretta anche su Rai Play, su app e sul sito.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio Renzo Barbera di Palermo dove alle ore 20:45 andrà in scena Italia-Macedonia del Nord, prima partita dei playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar del 2022. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita degli azzurri di Roberto Mancini questa sera. A breve, anche le formazioni ufficiali delle due squadre. Ecco le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva a Luciano Moggi, sondaggio per Zaniolo >>>