Venezia-Milan, Pioli: “Rafael Leao ricorda Henry, può diventare top” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Venezia-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Sulla possibilità stadi chiusi: "È un momento particolare. Dobbiamo stare attenti per stare sicuri il più possibile. Per questo dobbiamo tenere tutti pronti. Per i tamponi, siamo sotto controllo giornaliero, ma pronti per giocare. Abbiamo sofferto tanto l'assenza dei tifosi con gli stadi chiusi. Davamo per scontato fosse per sempre. Ora che abbiamo riabbracciato il loro calore, non vorremmo perderli. Il calcio coi tifosi è un'altra cosa, devono provare a collaborare".

Sul fatto che la Roma abbia pubblicato la foto del rigore non dato e sui gol subiti su sviluppo di corner: "Non seguo i social, quindi non so niente e non mi interessa. Conta la partita di domani. Nelle palle inattive, abbiamo errori di posizione. Ci lavoriamo perché sappiamo che possono pesare. Cerchiamo sempre soluzioni migliori".

Su Bakayoko e su Zanetti: "Le difficoltà iniziali di Bakayoko sono dovute soprattutto alle condizioni fisiche non ottimali. Ci ha messo un po' di più. Poi ha cambiato principi di gioco e ci vuole tempo per capire come giochiamo. Penso sia forte e che sia stato sfortunato in alcuni episodi. Le sue prestazioni sono state positive. Sicuramente può far meglio e ci aiuterà. Zanetti è giovane, ma già con idee precise e concetti chiari. È molto bravo".

Su Theo Hernandez: "Secondo me ha fatto la migliore partita della stagione. Ha fatto tutto bene. Ha lavorato bene nei giorni prima. Nel calcio se ti alleni in un certo modo poi giochi in un certo modo. La preparazione è stata perfetta e deve trovare continuità perché ha caratteristiche troppo importanti per noi".

Sulla Supercoppa del Milan Femminile e sul fatto che il Venezia non abbia giocato: "In bocca al lupo alla squadra Femminile, ho sentito stamattina Ganz. Ci auguriamo di iniziare l'anno bene. Per quanto riguarda il campionato, la stagione è questa e bisogna adattarsi, rispettando le situazioni. In tutti i campionati alcune partite si giocano e altre no. Siamo contenti di aver giocato. Dobbiamo fare una prova seria per vincere. Il resto delle decisioni, non facili, spettano agli altri. Noi siamo in prima linea".

Se si aspetta un Venezia in pressione o no e su Rebic: "La Roma non ci ha pressato, abbiamo palleggiato bene. È altrettanto vero che il Venezia ci verrà a prendere. Rebic è un attaccante forte, ha qualità e aggressività, con forza fisica. Ha fatto bene da punta, noi abbiamo fatto grandi partite così. Può far benissimo anche da esterno".

Sulla posizione di Tonali: "È cresciuto tanto da non far pesare la posizione in campo. Ha avuto bisogno di un percorso di conoscenza, ma ora che si giochi con un vertice o con due mediani per lui non è un problema".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Venezia-Milan, match valido per la 21^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 9:45. Il Diavolo cercherà i primi tre punti del nuovo anno in trasferta, dopo aver iniziato subito con il piede giusto il 2022 e aver ricominciato subito la corsa verso il primo posto in classifica.