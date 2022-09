Champions League, Salisburgo-Milan 0-0: ammonito Capaldo | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', ecco a voi, LIVE, la moviola di Salisburgo-Milan, partita valida per la 1^ giornata del gruppo B della Champions League 2022-2023. Analizziamo, dunque, in diretta l'operato dell'arbitro Srđan Jovanović e dei suoi collaboratori. Seguite qui la diretta testuale del match dei rossoneri in Champions League >>>