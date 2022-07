Amichevole Wolfsberger-Milan 0-5: finisce così, Diavolo super! | LIVE NEWS

Adli, in posizione da esterno destro, mette una bellissima palla per Rafael Leao, che si fa ipnotizzare da Gütlbauer. Il guardalinee, però, aveva fermato l'azione per fuorigioco del numero 7

Azione bellissima del Milan, tutta a una e due tocchi. È mancato solo il guizzo decisivo per calciare in porta

Il Milan muove la palla in maniera fluida e veloce. Rafael Leao prova il tiro con il sinistro, ma viene deviato in calcio d'angolo

Theo Hernández si infila in area di rigore e viene atterrato: l'arbitro, anche in questo caso, lascia correre

Leao pericolosissimo! Il portoghese, come sempre, scarta un avversario e prova a concludere sul palo lontano. Stavolta il difensore la devia in extremis in calcio d'angolo

Rade Krunic resta a terra infortunato per qualche minuto, ma non è niente di grave e si rialza

TERZ GOL DEL MILAN!!! Fa tutto Theo Hernández, devastante come sempre. Il francese sfrutta un rimpallo per bruciare il difensore avversario e offrire la palla a Junior Messias, che non deve far altro che buttarla dentro

QUINTO GOL DEL MILAN!! Bello l'assist di Ballo-Touré per la testa di Gabbia, che mette in porta in maniera agevole

Grossa occasione per il Wolfsberger! Jasic fa partire un diagonale velenoso, ma Mirante disinnesca e devia in calcio d'angolo

Occasione sprecata da Junior Messias che, dopo aver saltato un uomo, prova un dribbling di troppo e non calcia in porta

Nessun minuto di recupero. Finisce così, con un 5-0 netto che non ammette repliche. Prova super del Milan: in evidenza Yacine Adli, Rafael Leao e Theo Hernández

Il match tra Wolfsberger e Milan, in programma alle ore 19.00, sarà trasmesso in diretta - sia in tv in chiaro che in streaming - da Sportitalia. In alternativa, sarà possibile seguire qui la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>